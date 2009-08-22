Кравчук нервується, коли Ющенко торкається держави, яку він будував
А взагалі, нічого особистого...
Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ відомо, хто створює спекуляції на валютному ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав під час брифінгу у Вінниці.
За його словами, кожна людина в цьому коливанні курсу втрачає тисячі, сотні тисяч суспільство, мільйони і мільярди - вся Україна. «Ми втрачаємо, а куди воно йде? Комусь в кишені – воно ж нікуди не дівається. Що Президент країни не знає, хто спекулює на валютному курсі? Я ж був Президентом – я знаю, що кожний день доповідають, хто це робить», - сказав Л.КРАВЧУК.
Він зазначив, що Президент знає про махінації на валютному ринку. «А якщо мені доповідають, а я мовчу, що це означає - або я не хочу, або я не можу, або я зацікавлений в цьому?», - сказав екс-Президент.
При цьому він зазначив: «…все це хочуть так представити, що Л.КРАВЧУК критикує В.ЮЩЕНКА, тому що він йому не імпонує. У мене до В.ЮЩЕНКА особисто жодних питань немає. Він такий є який він є. Але коли торкається народу, держави, яку я будував – це ж особливість і я дуже гостро це сприймаю».
Він також додав, що «ті, які зараз при владі не можуть дати раду цій владі, не можуть вирішити ті проблеми, які народ і люди давно б вирішили, тому я не можу мовчати в даному разі».