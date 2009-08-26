Посол України каже, що "дипломатична війна" з Росією закінчена

Конфлікт між Україною та Росією навколо висилки дипломатів вичерпано.

Про це заявив посол України у Росії Костянтин ГРИЩЕНКО в ефірі “5-го каналу”, повідомляє “Українська правда”.

"Я вважаю, що сторінка перегорнута. Це, до речі, улюблена фраза російських високих представників після такого роду ситуацій, які виникають у відносинах з іншими державами", - сказав він.

"Вважаю, що краще, щоб такого не було. Ми не маємо на цьому зосереджуватися. Це частина, дуже неприємна, нашого співіснування", - наголосив К.ГРИЩЕНКО, висловивши переконання, що конфлікт вичерпано.

Відповідаючи на питання, чи зміняться відносини між Україною та РФ після президентських виборів, К.ГРИЩЕНКО заявив: "Я переконаний, що будь-який керівник України, коли він пройде всі етапи випробувань, пов’язаних з виборами, не може собі дозволити відхід від базових принципів".

"Більш того, це не буде в його інтересах, це не буде відповідати його політичному майбутньому, яке формулює він сам собі. Будь-який Президент буде думати, що він хазяїн цієї держави. Хазяїн у гарному сенсі", - сказав посол.

"Нас будуть поважати, в тому числі і в Росії, тільки тоді, коли ми внутрішньо будемо здатні визначати нашу поведінку, виходячи з власних інтересів, а не тому що хтось щось про нас думає", - вважає він.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО прокоментував заяву Слідчого комітету при прокуратурі РФ про участь українських військовослужбовців та активістів УНА-УНСО у грузино-російському конфлікті у серпні минулого року.

Посол висловив переконання, що заяви про участь українців у конфлікті на Кавказі є або свідченням непрофесіоналізму, або зроблені на замовлення.

"Прокуратура має апелювати до фактів. А факти стверджують зовсім протилежне...Якщо вони є, то треба довести до нашої сторони", - зазначив він.

"А те що виноситься у публічну площину у такий спосіб – це свідчення того, що або там працюють непрофесіонали, або це замовлення", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

"З цього приводу я мав зустріч у МЗС РФ, і про це я досить чітко і прямо заявив. Ми будь-які звинувачення маємо підкріплювати фактами. Прокуратура не може, будь-якої держави, просто заявляти про те, що вона тримає у себе в кишені невідомо що, невідомо яким чином, і виплескувати це у простір", - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що "це крок який не сприяє покращенню чи просто утриманню у нормальному стані відносин (України та Росії)".

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня між Україною та Росією виник дипломатичний скандал. З`явилася інформація про те, що Київ рекомендував Москві припинити виконання повноважень радника Посольства РФ в Україні Володимира ЛИСЕНКА, який вже залишив Україну, і генконсула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.

У МЗС РФ висловили з цього приводу обурення. Послу України повідомили, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генконсула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ й одного з радників Посольства України в Москві.

Пізніше МЗС України припинив рішення про висилку О.ГРАЧОВА до "дзеркальної відповіді" Росії щодо генконсула України в Санкт-Петербурзі