Ющенко чекає пропозицій від українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує громадянам надсилати свої пропозиції до проекту нової Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу керівник Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Лариса МУДРАК повідомила, що з цією метою в Національному інституті стратегічних досліджень відкрито спеціальну електронну поштову адресу: proektkonst@niss.gov.ua.

Також громадяни можуть надсилати свої пропозиції поштою за адресою 01030, Київ, вул. Пирогова, 7а, Національний інститут стратегічних досліджень, з приміткою: проект «Конституція Президента України Віктора ЮЩЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 25 серпня підписав указ «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», згідно з яким всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року.