У Костенка вимагають заборонити три організації, «підконтрольні Кремлю»

Українська народна партія закликає Міністерство юстиції України “заборонити офіційну діяльність в Україні організацій «Родина», «Російської общини Криму» та «Російський Крим» за розпалювання міжнаціональної ворожнечі та відкриту неповагу до української державності”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

УНП також звертається до Служби безпеки з вимогою „порушити кримінальну справу проти лідерів цих організацій, які майже відкрито фінансуються різними російськими державними та недержавними фондами”, повідомив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи дії антиукраїнських політичних сил Криму, які в День Незалежності України організували в Сімферополі проросійські акції.

«Виконавча влада досі не дослухалася до ініціатив УНП щодо контролю за антиукраїнською діяльністю, і не ввела заборону на використання символіки іноземних держав, жодна українофобська організація досі не позбавлена реєстрації, незважаючи на те, що їх лідери навіть не приховують свою підконтрольність Кремлю, котрий щедро їх фінансує», - підкреслює голова Кримської УНП.

«Тому провина у тому, що українофоби Криму в святий для кожного українця день глумилися над українською символікою (чорні стрічки на державних прапорах у День Незалежності можна розцінювати виключно як наругу над державною символікою), лежить і на органах влади України, які занадто м`яко реагували на відродження російського шовінізму в Криму», - вважає політик.

На переконання О.ФОМУШКІНА, «якщо Кабінет міністрів та СБУ навіть після такої наруги не заборонять антиукраїнські організації, то їх можна буде звинувачувати у сприянні розвитку українофобських організацій та у розпалюванні міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі».