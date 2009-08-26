Тимошенко вже націлилася на реприватизацію заводу Фірташа

Уряд звертатиметься до Фонду державного майна з вимогою перевірити угоду про приватизацію підприємства «Рівнеазот». Про це сьогодні заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ. На думку прем’єра, сьогодні є всі підстави поставити питання про невиконання приватизаційної угоди приватними власниками і повернути підприємство у державну власність.

«Коли це підприємство приватизовувалось, там не було записано, що метою приватного власника є руйнування підприємства, звільнення колективу і руйнація роботи підприємства», - зазначила голова уряду.

Юлія Тимошенко підкреслила, що підприємство «Рівнеазот» привласнили «ті ж самі кримінальні структури, які очолюються паном Фірташем». За її словами, на сьогодні це єдине хімічне підприємство в Україні, яке працює неповний робочий тиждень, нищить трудові колективи, нищить виробництво і повністю зруйнувало свою роботу. Окрім того, за словами Юлії Тимошенко, кошти, які перераховував уряд та Податкова адміністрація у якості повернення ПДВ до виробництва і до людей, не доходять.