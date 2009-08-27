Янукович обіцяє «зарубати» держбюджет на 2010 рік

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент не ухвалить бюджет на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції.

За його словами, «жодна опозиційна політична сила зараз за цей бюджет не голосуватиме». Він наголосив: «Ми не віримо у те, що 5 років ця влада не змогла працювати ефективно, а зараз раптом на шостий рік, який, як мовиться, їм не світить, вони зроблять нормальний бюджет».

Лідер Партії регіонів прогнозує, що «країна житиме за бюджетом цього року».

Водночас він додав, що окремі статті цього бюджету, зокрема соціальні, «ми прагнутимемо змінити».