«Міський дозор» ще раз спробує відставити мера Харкова, не чекаючи суду

Громадська організація «Міський дозор» повторно створить ініціативні групи для збору підписів за проведення референдуму про відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі організації, хоча кампанію за відставку мера М.ДОБКІНА «Міський дозор» розпочав ще півтора місяці тому, створюючи ініціативні групи, «міська влада своїми незаконними діями всіляко зривала проведення зборів, врешті, не зареєструвала групи, і сьогодні ми змушені розпочати новий етап цього процесу».

«Керівництво організації вирішило не втрачати часу, чекаючи рішення судів, де розглядаються позови до влади за відмову в реєстрації груп, а приступити до створення нових, враховуючи досвід», - сказав представник прес-служби.

За його словами, «Міський дозор» «всіляко підтримує ініціативу харків’ян, оскільки негатив від діяльності влади наростає, і останні події у Харкові лише підтверджують – на виборах зроблено велику помилку, яку треба виправити».

Співрозмовник агентства повідомив, що сьогодні протягом дня в кількох районах Харкова пройдуть збори, на яких будуть створені ініціативні групи. Він зазначив, що в цілому вже подано 52 заявки на проведення таких зібрань громадян, і впродовж тижня по кілька груп буде створено у всіх дев’яти районах Харкова.