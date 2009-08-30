Путін написав статтю для польської газети

Gazeta Wyborcza повідомляє, що в понеділок на її сторінках вийде стаття, написана В.Путіним. У "Листі полякам" йтиметься про пакт Молотова-Ріббентропа, Катинський розстріл, радянсько-польську війну 1920 року.

Цікаво зауважити, зазначає РосБізнесКонсалтинг, що сьогодні на телеканалі "Росія" вийде програма "Бесіди з президентом Росії", в рамках якої Дмитро Медведєв також висловить свою оцінку історії напередодні 70-річчя початку Другої світової війни. Про це повідомили в прес-службі голови російської держави.

Днями були оприлюднені дані соціологічного опитування, проведеного дослідницьким центром GFK Polonia. За даними соціологів, 76% поляків вважають, що прем`єр-міністр Росії повинен вибачитися перед Польщею за вторгнення радянських військ 17 вересня 1939 року.

Крім того, в Польщі активно обговорюється склад делегації США. Представляти Америку до Польщі відправили колишнього міністра оборони і радника з національної безпеки президента. Представники ряду польських партій виступили із засудженням США за відсутність перших осіб держави на церемонії.