Чи має Путін вибачатися за введення військ СРСР до Польщі (опитування)

Прем’єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН під час відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську 1 вересня повинен вибачитися перед польськими громадянами за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, такої думки дотримуються 76% поляків, опитаних з цього приводу центром GfK Polonia на замовлення газети Rzeczpospolitа.

Такої потреби не бачать 18% опитаних, а 6% не мають власної думки з цього приводу.

Польські політики сумніваються, що В.ПУТІН, який наступного тижня вперше з 2005 року перебуватиме у Польщі, попросить вибачення.

Більше того, вони відзначають, що російська сторона напередодні візиту В.ПУТІНА розгорнула масштабну пропаганду звинувачення поляків у співробітництві з гітлерівською Німеччиною ще до того, як був підписаний відомий пакт Молотова-Ріббентропа (таємні протоколи до якого ділили територію Польщі між Німеччиною та СРСР - УНІАН).

За даними TVN, першого вересня, коли у Гданську відзначатимуть 70-ту річницю початку Другої світової війни, у Москві служба розвідки РФ презентуватиме книжку «Секрети польської закордонної політики 1935-45".

Польські медіа відзначають численні «провокаційні» - згідно з їх оцінками – коментарі російських публіцистів, істориків та офіційних посадовців, в яких вони намагаються «відбілити» пакт Молотова-Ріббентропа, звинувачуючи поляків у співробітництві з німцями задовго до того, як був укладений радянсько-німецький пакт про ненапад.

Зокрема, серед озвучених звинувачень, є нібито намагання поляків домовитися з німцями спільно напасти на Радянський Союз.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на Вестерплатте біля Гданська планує прибути 20 глав урядів, серед яких В.ПУТІН та німецький канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

До Польщі також прибуде глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Таємний протокол пакту міністрів закордонних справ Німеччини та СРСР, який згодом назвали пакт «Молотова-Ріббентропа» від 23 серпня 1939 року, зобов’язував радянський уряд виступити проти Польщі у випадку німецько-польсько збройного конфлікту.

17 вересня СРСР ввів свої війська на територію Польщі, пояснюючи це необхідністю захисту майна українців та білорусів, які жили на східних територіях тодішньої Другої Жечі Посполитої.

Формально оголошеною підставою для введення військ була нібито втеча польського уряду з країни, що автоматично анулювало договори про ненапад, підписані раніше поляками з радянським урядом.

Польські історики стверджують, що ноту про введення військ передали польському послу о третій годині ночі в той самий момент, коли радянські війська займали вже територію тодішньої Польщі.