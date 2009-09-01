БЮТ не збирається задовольняти ПР

БЮТ не голосуватиме за законопроект про підвищення соціальних стандартів.

Про це заявив віце-спікер парламенту Микола Томенко (БЮТ) в ефірі 5 каналу.

"Ми не заперечуємо, щоб закон про соціальні стандарти розглядався, хоча ми не будемо голосувати і вважаємо, що до тих пір, поки не буде зрозумілим і відповідальним економічне обґрунтування, за рахунок чого підвищують пенсії і заробітні плати – це безвідповідальні речі", - сказав він.

На питання, чи наберуть депутати більшість без БЮТ, щоб ухвалити цей законопроект, Томенко сказав: "Вірогідність така існує, але ми у патовій ситуації – нам треба прийняти інші законопроекти, нам треба допомагати уряду і країні, а нас ставлять у ситуацію, що все буде заблоковано".

"Я так розумію, що навіть коли закон ми завтра винесемо і він не набере 226 голосів – у мене є сумніви, що Партія регіонів дасть нам працювати", - зазначив віце-спікер.

Крім того, коментуючи питання, чи здатний парламент на саморозпуск, він сказав: "За будь-яких варіантів, засідання Верховної Ради відкривається. Тобто підстав, що сесія не відкрилася немає".

Як відомо, раніше погоджувальна рада прийняла рішення, що у вівторок першим питанням парламент розгляне законопроект про підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

Українська правда