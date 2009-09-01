Литвин відкрив п’яту сесію Верховної Ради

Тимошенко не прийшла

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відкрив п’яту сесію парламенту шостого скликання. Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті сесії беруть участь члени Кабінету міністрів. Глава уряду Юлії ТИМОШЕНКО відсутня. Крім того, на церемонії відкриття сесії присутні представники судової гілки влади, зокрема, голова Конституційного суду Андрій СТРИЖАК та голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, а також представники органів місцевої влади, За традицією сесія відкрилась виконанням Державного гімну України у виконанні Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки.

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