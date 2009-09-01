Литвин: ВР мала б саморозпуститися - «це було б по-чесному»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН знову закликає до проведення спеціального засідання парламенту за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та членів Кабінету мністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття п’ятої сесії Верховної Ради.

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно повернутися до пропозиції про проведення спеціального засідання ВР за участю Президента України та уряду. Він наголосив, що Україна «гостро і невідкладно потребує серйозної розмови з позиції розуму і відповідальності».

В.ЛИТВИН підкреслив, що необхідно визначитися, «як будемо жити сьогодні і завтра». «Вибори – це ще не все життя, і виборами життя не закінчується», - додав В.ЛИТВИН.

Він наголосив на необхідності визначити загальнонаціональний план дій, «реальний план дій, а не чергові пишномовні програми, ультиматуми». За його словами, це має бути план дій, який би був підтриманий людьми.

За словами голови, насамперед має йтися про вирішення таких гострих питань як забезпечення робочими місцями, пенсійне забезпечення, зарплати, житлово-комунальна сфера, медичне забезпечення і доступність основного набору продуктів харчування.

В.ЛИТВИН наголосив, що якщо його пропозиція і далі буде ігноруватися, то «переконаний, Україну чекають набагато гірші часи». Він наголосив, що продовжувати жити за принципом «віз дорогу покаже, без опори на розвиток економічної бази, через девальвацію духовної основи – це прискорення краху, це приклад СРСР останніх його років».

За його словами, державу, яка не забезпечує конституційних прав людини, що залежить від зовнішніх чинників, «не можна вважати повноцінно суверенною». «Це формальний суверенітет, і ми його маємо, і не більше того», - додав він.

В.ЛИТВИН заявив, що необхідно ще перед президентськими виборами поставити питання про «якість державного управління», яка сьогодні не витримує жодної критики.

«Вибори за нинішньої виборчої системи - не найкраще наше політичне надбання», - сказав голова парламенту.

ЛИТВИН звернувся до колег-депутатів із закликом мобілізуватися задля ефективної роботи парламенту, бо інакше, на думку спікера, є резон саморозпуститися. "Як мінімум, це було б по-чесному", - сказав ЛИТВИН.