Нардепам залишається лише одне - застрелитися?

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Наступне відбудеться 8 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту не було досягнуто домовленості щодо подальшої роботи парламенту.

За його словами, було б доцільно зібрати робочу групу і ще раз попрацювати над законопроектом, який стосується соціальних стандартів.

Голова ВР наголосив, що ухвалити рішення про збільшення соціальних виплат можна, але без одночасного внесення змін до бюджету на поточний рік люди «нічого не отримають, крім чергового невдоволення».

В.ЛИТВИН заявив, що при такому підході, який існує сьогодні у парламенті, після президентських виборів Верховна Рада і далі не зможе працювати.

На його думку, використовуючи принцип «розвалити все, що можна розвалити», не можна сподіватися на те, що нинішній склад парламенту буде працювати після президентських виборів.

В.ЛИТВИН закликав політичні сили у парламенті шукати компроміси, а не діяти «шляхом тиску». За його словами, необхідно намагатися «збільшити коло прихильників щодо того чи іншого питання». Він додав, що «технологія 2004 року, яка зводилась до того, щоб Верховна Рада не працювала», відома. За його словами, «друга технологія – ощасливити людей доплатами, які нічого не дали, - це вже відпрацьований варіант».

Як повідомив В.ЛИТВИН, він звернеться письмово до кожного народного депутата із закликом провести “спочатку зустріч у Верховній Раді, серйозну, гласну, і провести спеціальне засідання Верховної Ради України”.

В.ЛИТВИН зазначив, що якщо народні депутати не довіряють одне одному, «давайте звернемося, давайте дамо доручення Національній академії наук України», щоб вони підготували доповідь щодо соціально-економічної ситуації в Україні, котра була б «правдива і чесна».

Говорячи про те, що, оскільки сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, а домовленості про продовження роботи парламенту цього тижня у сесійному режимі не досягнуто, “залишається лише одне (тут В.ЛИТВИН зробив невелику паузу, а у цей час із залу пролунала репліка народного депутата від Партії регіонів Ярослава СУХОГО: «Застрелитися!») – закрити сьогоднішнє засідання”.