Експерт каже, що позиція Януковича працюватиме на рейтинг Тимошенко

Непрацюючий через прогнозовану блокаду парламент позитивно відтінятиме діяльність уряду в контексті передвиборної кампанії.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, голова парламенту Володимир ЛИТВИН «абсолютно правильно» опікується щодо перспектив роботи Верховної Ради перед президентськими виборами.

«Ні конструктиву, ні консенсусу, ні результативності ми не побачимо. А це безпосередньо позначиться на президентських рейтингах спікера парламенту і, можливо, також лідерів опозиції. При цьому заблокований парламент украй вигідно відтінятиме надзвичайну активність уряду, а відповідно, і піднімати рейтинг його глави Юлії ТИМОШЕНКО», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. За його словами, цей момент консультанти основних опонентів прем`єр-міністра не врахували.

Політолог переконаний, що сьогоднішні вимоги Партії регіонів підвищити прожитковий мінімум і погрози блокування роботи законодавчого органу навряд чи матимуть позитивні результати.

«Чим активніше ПР блокуватиме парламент, тим інтенсивніше зростатиме рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО, підтверджуючи слогани її президентської кампанії про те, що «Вони блокують, вона - працює», - переконаний експерт.