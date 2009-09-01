Путін і Тимошенко скорегували газові домовленості

Прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН домовилися про те, що об`єми закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН заявив на спільному брифінгу після закінчення зустрічі з українським прем`єром.

«Сьогоднішні умови світової фінансово-економічної кризи, які найсерйознішим чином позначаються на економіці наших країн, мають бути враховані і у взаємних розрахунках, поставках. Домовилися про те, що я, зі свого боку, а моя колега, зі свого боку, – ми дамо вказівки учасникам економічної діяльності - господарюючим суб`єктам (НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» - УНІАН) з тим, щоб вони ці обставини враховували. Ми розуміємо, що українська економіка споживає сьогодні стільки енергоресурсів, скільки їй потрібно. Ми виходитимемо з цього. Але є якісь деталі між господарюючими суб`єктами, про ці деталі вони мають між собою домовитися, ми сподіваємося, що так воно і буде», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО висловила задоволення результатами переговорів, відзначивши важливість домовленостей з газового питання.

«Дуже важливо було, що сьогодні ми разом з Володимиром Володимировичем обговорили питання об`ємів споживання російського газу Україною, і позиція прем`єр-міністра Росії дуже важлива – скільки Україна споживає газу, стільки вона і оплачуватиме, поки такі складні кризові ситуації в світі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 19 січня ц.р. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на поставки російського газу українським споживачам з 2009 до 2019 рік включно.

Об`єм поставок газу до України в 2009 році, згідно з контрактом, має скласти 40 млрд. куб. м. При цьому українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена у скороченні законтрактованих об`ємів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

28 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Луганській області, що Україна веде переговори з Російською Федерацією щодо скорочення об`ємів закупівлі газу в 2010 році «Нафтогазом України» у «Газпрому» до 27 млрд. кубометрів.