Міліція ідентифікувала двох недепутатів, які билися в Київраді

Два «недепутати», які брали участь в бійці під час сесії Київради 7 грудня, вже відомі.

Про це повідомляє сьогодні “Газета по-киевски” з посиланням на інформацію начальника Центру громадських зв`язків ГУ МВС Києва Володимира ПОЛІЩУКА.

У ЦГЗ повідомили, що Шевченківське райуправління міліції вже порушило кримінальну справу за фактом бійки у Київраді за ст. 296, ч. 2 Кримінального кодексу (хуліганство).

В.ПОЛІЩУК повідомив, що створена оперативно-слідча група зробила запит на відеоматеріали з сесії на ТРК «Київ», яка вела пряму трансляцію. «Хоча там виникли деякі проблеми», - зазначив начальник ЦГЗ. За його словами, приміщення ТРК «Київ» і апаратної КМДА опечатані, щоб уникнути несанкціонованого вилучення матеріалів. Оперативники запрошують копії всіх відеоматеріалів у інших телеканалів, знімають копії з роздруківок з монітора в холі. «Поки що ідентифіковані два «недепутати», які брали участь в бійці. Якщо будуть ідентифіковані інші, у тому числі і депутати, проти них будуть порушені кримінальні справи», - розповів В.ПОЛІЩУК.

На питання, чи билися в залі Київради співробітники «Титана», він відповів, що зв`язувався щодо цього питання з керівництвом «Титана».

«Сам начальник цієї організації перебував тоді в мерії. Він стверджує, що його співробітників в залі не було – вони залишилися у фойє, не маючи права входити до залу. Доступ в зал - тільки для депутатів міського рівня і народних депутатів. До «Титана» звертаються різні депутати, зокрема багато замовників і з Київради. Якби хтось з титанівців дозволив би собі битися з депутатами, його тут же звільнили б з органів», - повідомив В.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня депутати Київради розглядали питання нових тарифів за оплату житлово-комунальних послуг у столиці. Під час блокування трибуни сталася бійка, в результаті якої депутат від БЮТ був госпіталізований.