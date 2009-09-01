Тимошенко: ми відзначаємо не початок війни, а тріумф свободи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що «тільки єдність може зробити нас непереможними. Сьогодні ця сама єдність продовжує примножувати нашу свободу».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це вона сказала у виступі на церемонії відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни у польському Гданьську.

„Ми зібралися сьогодні не тільки на місці болю, а й на місці свободи. 70 років тому поляки захищали тут на Вестерплатте свій народ і країну. Починаючи звідси, темрява вкрила усю Європу, вільні народи опинилися у неволі: українці, євреї, поляки, росіяни, французи, білоруси і багато-багато інших народів волали з концентраційних таборів, набирав свого жахливого поступу Голокост, народи молилися за звільнення від страху і відчаю. Понад 7 мільйонів українців пішли на війну, кожен другий не повернувся додому, кожен другий з тих, хто вижив – залишився інвалідом. Загалом на фронтах та в концтаборах, у масових каральних акціях загинуло майже 10 мільйонів моїх співвітчизників», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «разом з іншим народами, які представлені сьогодні, тут ми заплатили надзвичайно високу ціну, але все ж таки зуміли вистояти і не просто вистояти, а перемогти. Можна закрити очі на дійсність, але не можна закрити очі на спогади. Отже правильно, що ми зустрілися сьогодні тут, де розпочалося поневолення Європи і де два десятиліття тому завершилося її повне звільнення. Мало з тих, хто вижив у боях за Польщу, присутній з нами сьогодні, але пам’ять про їхню мужність живе у нас усіх так само, як і про всіх, хто загинув на цих фронтах».

«Сьогодні багато синів та доньок Польщі, активістів Солідарності, які завершили боротьбу за свободу, разом з нами. Їхня мужність – це також наше натхнення. Сьогодні, у пам’ять про них, ми відзначаємо не початок війни, а тріумф свободи. Ми підтверджуємо волю людей, які боролися у визвольній війні, об’єднатися у непорушний мирний союз з тими, хто колись був по інший бік фронту. Тільки ця єдність може зробити нас непереможними. Сьогодні ця сама єдність продовжує примножувати нашу свободу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що «у період після 1945 року уся Європа могла зробити крок у напрямку взаємних звинувачень та ескалації напруги. Але Європа почала шукати нову солідарність, її народи утворили потужний і могутній Європейський Союз на руїнах війни. Ми всі повинні, як вони, докласти сміливих зусиль, щоб зрозуміти і почути один одного, а також змінити насильство та підозрілість на співчуття і почуття нашої спільної долі».

Також у рамках заходів Ю.ТИМОШЕНКО разом з керівниками інших іноземних делегацій взяла участь у церемонії покладання вінка на військовому кладовищі Вестерплатте.