Ющенко: уряд ставить під загрозу співпрацю з МВФ

Уряд України не виконав п`ять з шістьох умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), заявив президент України Віктор Ющенко на зустрічі з журналістами ділових видань, повідомляє прес-служба голови держави.

"На жаль, сьогодні з шістьох попередніх умов п`ять український уряд не виконав, і продовження програми поставлене під серйозний сумнів", - сказав В.Ющенко. "Нам за будь-яку ціну треба зберегти програму співпраці з Міжнародним валютним фондом", - вважає він.

Президент наголосив неприпустимість залучення коштів з зовнішніх ринків під непрозорі умови. "Це велика помилка - сира безплатного немає, а політичні кредити набагато небезпечніші, оскільки йдеться про торгівлю національним інтересом, національними активами або про проекти, про які ми дізнаємося, коли закінчиться приватизація двох-трьох перших об`єктів - Одеського припортового, підприємств хімії або електрогенерації", - сказав президент. Він попередив, що зробить усе, щоб зупинити такого роду приватизацію.