Азаров: нинішній уряд займається брехнею

«Позачергове засідання Верховної Ради у п`ятницю було спеціальне проведеною урядом піар-акцією напередодні зустрічі прем`єра з головами сільських і селищних рад України, тому що з моменту останніх їх зборів нічого з того, що вона їм обіцяла, зроблено не було», - заявив у Харкові народний депутат від Партії регіонів Микола Азаров.

За його словами, з 41 питання, винесеного урядом на позачергове засідання парламенту, тільки 13 були розглянуті профільними комітетами. «Це така виборча технологія: скликати сесію ради порожніх і даремних законопроектів, чудово знаючи, що ми не допустимо розгляду жодного питання доти, поки в країні не будуть підвищені мінімальні заробітна плата і пенсія; включити до порядку денного 41 питання, які навіть нормально працюючий парламент за один день не розгляне, і потім відразу ж заявити, що «Регіони» нібито завадили прийняти необхідні закони», - підкреслив Микола Азаров.

Народний депутат заявив, що ніяких законопроектів, направлених на посилення місцевого самоврядування, уряд на позачергове засідання парламенту не виносив. «Нинішній уряд займається брехнею - щодня і цілеспрямовано. Коли Кабінет міністрів України очолював Віктор Янукович, частка місцевих бюджетів з кожним роком збільшувалася і в 2006 р. дійшла до 50%. Зараз вона складає 34%, тобто державні витрати майже в 2,5 раза перевищують витрати місцевих бюджетів..

Та команда, яка називається урядом України, відрізняється страшним непрофесіоналізмом і займається тільки одним – обманом людей, введенням їх в оману, поширенням чуток і самопіаром. Щодня вищі чини уряду займаються не тим, що потрібно економіці, а тим, як виграти виборчу кампанію.

Чим скоріше ми цих шахраїв приберемо, тим швидше Україна заживе спокійним творчим життям», - цитує Миколу Азарова прес-служба ПР.