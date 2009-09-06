Ющенко не вірить ні Росії, ні Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вірить у те, що Росія не застосує штрафи за недобір Україною законтрактованого газу.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна довіряти гарантіям російської сторони щодо незастосування таких штрафів, В.ЮЩЕНКО відповів: «Які гарантії можуть бути, коли чорним по білому написано (в угоді – УНІАН), що за недобір російського газу в опалювальний сезон покупець платить 150 % вартості газу, а в міжопалювальні періоди – 300 %?».

Президент нагадав, що за 7 місяців після підписання угоди про постачання російського газу, Україна накопичила таких штрафів на суму 41,5 млрд. грн.

За словами В.ЮЩЕНКА, очевидно, що російська сторона не буде вести переговори щодо внесення змін до такого договору, тому що «це найслабше місце, найбільший програш, який допустила урядова команда при підписанні цієї угоди».

Як повідомляв УНІАН , під час зустрічі в Польщі 1 вересня прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН домовилися про те, що об`єми закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку. Про це В.ПУТІН заявив на спільному брифінгу після закінчення зустрічі з українським прем`єром.

«Позиція прем`єр-міністра Росії дуже важлива – скільки Україна споживає газу, стільки вона і оплачуватиме, поки такі складні кризові ситуації в світі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.