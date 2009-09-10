Кириленко розводить руками: у зал заходити ні з чим

У парламенті не знайдено компромісу щодо можливості підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на Погоджувальній раді лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми не знайшли взаєморозуміння щодо джерел наповнення бюджету», - зазначив він. І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що представники фракції Партії регіонів не беруть участі у засіданні Бюджетного комітету парламенту.

За його словами, «в зал заходити і голосувати ні з чим». І.КИРИЛЕНКО додав, що «компромісу та взаєморозуміння ми так і не знайшли».

На даний час засідання Погоджувальної ради триває.