У Яценюка кажуть, що Тимошенко використовує Луценка для тиску на НБУ

У “Фронті змін” вважають, що уряд “використовує” міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА для тиску на Національний банк України.

Про це заявив заступник глави ради громадської ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт змін” Андрій ПИШНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ПИШНИЙ заявив, що “використання міністра внутрішніх справ для тиску уряду на НБУ підтверджує серйозність проблем у бюджетній сфері”. “Дії Юлії ТИМОШЕНКО щодо Нацбанку завжди зводилися до отримання додаткових ресурсів, але зараз використовуються дедалі жорсткіші методи досягнення мети”, додав А.ПИШНИЙ.

Він зауважив, що “погрози глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА порушити кримінальні справи проти керівників НБУ означають, що для виконання своїх передвиборчих обіцянок уряду Юлії ТИМОШЕНКО потрібна нова порція нічим не забезпечених грошей”. “Якби Ю.ЛУЦЕНКО дійсно хотів зупинити корупцію у вищих ешелонах української влади, він провів би арешти й утримався від коментарів на час слідства”, - переконаний А.ПИШНИЙ.

Разом із цим він заявив, що “БЮТ намагається підпорядкувати собі ринок рефінансування й остаточно потіснити на ньому НБУ, повноваження якого останнім часом і так дуже скоротила Рада з подачі Кабінету міністрів”. На думку А.ПИШНОГО, можна сформулювати довгий список претензій до керівництва НБУ, однак у жодному разі не можна ставити під сумнів саму цінність незалежності Нацбанку для всього суспільства.

Заступник глави ради громадської ініціативи “Фронт змін” також вважає, що уряд хоче мати контроль й за грошима усіх економічних суб`єктів і населення. “Давайте запитаємо у вкладників, які досі не можуть зняти гроші зі своїх заморожених депозитів, чи хочуть вони, щоб за збереження їхніх грошей відповідала ТИМОШЕНКО?”, - зазначив він.

На думку А.ПИШНОГО, відсутність “належної реакції основних політичних сил у країні на посилення тиску Кабінету міністрів на центральний банк говорить про те, що сучасна еліта не усвідомлює ризиків, пов`язаних з тим, що уряд отримає директивний вплив на НБУ”.

“Якщо Кабмін досягне свого, то, крім зростання цін на 14%, за підрахунками МВФ, уже цьогоріч країну можуть втягнути в масштабний переділ власності, який відбуватиметься за рахунок спрощеного доступу до бюджетних і кредитних ресурсів однопартійців ТИМОШЕНКО, – підкреслив він.

А.ПИШНИЙ переконаний, що “голосні заяви Юрія ЛУЦЕНКО спрямовані на те, щоб відволікти увагу українців від провальної економічної політики Кабінету міністрів”. За його словами, “побічним ефектом цієї боротьби за державні гроші, які підуть на виборчу кампанію БЮТ, стане додатковий відтік капіталу з країни, що тільки підсилить девальваційний тиск на гривню”.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти вищих посадовців Національного банку України.

10 вересня слідчий Головного слідчого управління МВС України підписав повістку про виклик на допит першому заступнику голови НБУ Анатолію ШАПОВАЛОВУ.