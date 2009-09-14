Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав офіційний візит до Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, 15 вересня глава Української держави зустрінеться віч-на-віч з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ. Після цього відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням глав держав та церемонія підписання двосторонніх документів. Зокрема, планується підписати спільну заяву Президентів України та Туркменістану, протокол про співробітництво між міністерствами закордонних справ України та Туркменістану, угоду між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Туркменістану про співробітництво у галузі випробування та охорони сортів рослин та інші документи.

Також В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника загиблим під час землетрусу 1948 року, покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, до монумента Незалежності Туркменістану, відвідає музей колишнього Президента Туркменістану Сапармурата Ніязова.

16 вересня Президент України спільно зі своїм туркменським колегою перелетить до міста Атамурат, де вони візьмуть участь у церемонії закладення фундаменту автомобільного мосту та відкриття залізничного мосту Атамурат – Керкечі. Планується, що Президенти переїдуть новий залізничний міст на потязі.

Як повідомлялось, основною метою візиту В.ЮЩЕНКА до Туркменістану є надання нового поштовху двосторонньому політичному діалогу та обговорення нових спільних проектів у співпраці двох країн. У першу чергу, йтиметься про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну та співпрацю у торговельно-економічній та військово-технічній сфері.