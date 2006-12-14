У кабінет депутата від Партії регіонів стріляв наркоман

Столичні міліціонери затримали киянина, який у стані наркотичного сп’яніння влучив з мисливського карабіну у вікно кабінету народного депутата України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерство внутрішніх справ України.

Зокрема, за даними ДГЗ, чоловіка було затримано в результаті оперативно-розшукових заходів у Печерському районі Києва. Попередньо встановлено, що він, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, з вікна своєї квартири з незареєстрованого мисливського карабіну здійснив декілька пострілів в напрямку будинку, де розташовані комітети Верховної Ради України, одним з яких пошкодив шибку вікна та стіну в кабінеті народного депутата.

Із зазначеної квартири вилучено згаданий карабін, п’ять гільз калібру 7,62 мм та незареєстрований газовий пістолет іноземного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня член фракції Партії регіонів Юлія КОВАЛЬОВА звернулась до Печерського районного відділу міліції столиці з проханням розслідувати справу щодо стрілянини в її робочому кабінеті, який розташовано у будівлі Бюджетного комітету парламенту.

За словами Ю.КОВАЛЬОВОЇ, кульові отвори виявлено у віконному склі кабінету, а також у кріслі.

При цьому депутат не назвала причини, з якими може бути пов’язаний даний інцидент. Вона також розповіла, що за даним інцидентом вже була у слідчого, який повідомив, що у її кабінеті правоохоронці знайшли дві гільзи від куль.