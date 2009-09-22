Роботодавці вимагають від держави адекватних умов ведення бізнесу задля збільшення заробітної плати працівникам.

Про це йдеться у їх зверненні до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Спільного представницького органу (СПО) всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, на засіданні Президії Спільного представницького органу (СПО) сторони роботодавців на національному рівні, що відбулося 18 вересня, було розглянуто питання щодо рівня мінімальної заробітної плати.

Роботодавці ще раз підтвердили свою позицію щодо необхідності виваженого зростання мінімальної заробітної плати. При цьому на засіданні було наголошено, що це можливе лише при забезпеченні державою відповідних умов ведення бізнесу, а саме: стабільності курсу гривні, недопущення збільшення податкового навантаження на реальний сектор економіки, гарантованих та прогнозованих цін на енергоносії, зокрема природний газ, мораторію на тарифи природних монополій, збалансованого державного бюджету, розблокування кредитування для промислових підприємств, зменшення кількості перевірок та спрощення дозвільної системи, відзначили в прес-службі.

Члени Президії СПО ухвалили рішення відкрито звернутися до партнерів по соціальному діалогу з приводу підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

«Роботодавці свідомі необхідності збільшувати доходи працівників і готові сприйняти необхідність підвищення мінімальної заробітної плати, проте вони очікують адекватних дій влади, яка створить об’єктивні економічні умови для соціально відповідального бізнесу, який зможе реалізувати таке нелегке, але необхідне завдання» - йдеться у зверненні СПО до Президента, прем’єра, спікера та керівнику Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

Відповідне звернення за дорученням Президії СПО було підписано головою Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Олексієм МІРОШНИЧЕНКОМ.

Як повідомлялося, 7 липня зібрання представників Всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців утворили Спільний представницький орган на національному рівні та звернулись до уряду з пропозиціями здійснити системні кроки з подолання економічної кризи.

Була підписана Угода про утворення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні між Федерацією роботодавців України як об`єднанням, що представляє інтереси роботодавців за територіальною ознакою (угоду підписав голова ради ФРУ Юрій БОЙКО), Конфедерацією роботодавців України як об`єднанням, що представляє інтереси роботодавців за галузевою ознакою (угоду підписав президент КРУ Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ), Всеукраїнською асоціацією роботодавців України, що представляє інтереси малого та середнього бізнесу (угоду підписав в.о. Президента ВАР В’ячеслав БИКОВЕЦЬ).

Головою СПО був обраний Олексій МІРОШНИЧЕНКО, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України, а керівником Секретаріату СПО був призначений Генеральний директор Федерації роботодавців України Василь НАДРАГА.