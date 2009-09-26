Кучма з Черномирдіним дійшли згоди

Світова економічна криза підштовхує Україну і Російську Федерацію до тіснішого економічного і політичного співробітництва, вважає спеціальний представник президента РФ з економічних відносин з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Разом нам легше вийти з цієї кризи», - зазначив екс-посол РФ в Україні.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, в України і Росії «дуже багато цікавих проектів».

«І в машинобудуванні, і в легкій промисловості, і в хімії, і в космосі, у нас є технології, з якими ми можемо виходити на будь-який ринок разом», - сказав спецпредставник президента Росії.

На думку В.ЧЕРНОМИРДІНА, росіяни жили, живуть і завжди житимуть по-братськи з українцями. «І нічого нас, і ніхто нас не зіб`є з цього шляху». – сказав він.

Зі свого боку колишній президент України Леонід КУЧМА заявив, що відносини України та Росії різко погіршились після помаранчевої революції і до тепер вже «досягнули дна».

Л.КУЧМА заявив, що Україна повинна дружити з Росією. «Ми потрібні один одному». – сказав екс-президент України. При цьому він назвав помилкою думку, що Україна може бути без Росії.