Яценюк обіцяє розпустити парламент
«Мені б дуже хотілося, щоб депутати обиралися за відкритими списками»
Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє зробити все, щоб люди знали, за кого вони голосуватимуть на виборах до Верховної Ради України.
Про це він заявив у неділю в інтерв’ю телекомпанії «3 Студія» в Івано-Франківську., повідомила прес-служба “Фронту змін”.
Він висловив сумнів у тому, що нинішній парламент прийме нове виборче законодавство для запровадження відкритих списків. Та навіть якщо відповідних змін у законодавство не буде прийнято, зазначив А.ЯЦЕНЮК, він зробить усе для того, щоб люди в кожній області реально знали, хто представляє ту чи іншу політичну партію.
«Найширшою буде публічна кампанія безпосередньо про тих людей, які є в списках. Навіть якщо сьогоднішній парламент не проголосує за новий виборчий закон, я знайду механізм, як донести до людей правду про тих, хто буде у списках», – заявив він.
При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав свою позицію: «Цей парламент буде розпущено на конституційних підставах».
«Мені б дуже хотілося, щоб наступний парламент обирався за відкритими списками – шляхом голосування безпосередньо за депутата, а не за ту чи іншу політичну партію. Люди мають знати депутата, який представляє партію», – сказав політик.