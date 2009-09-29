Тимошенко буде створювати альтернативу приватним ринкам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності демонополізації існуючої системи ринків через створення альтернативних оптово-роздрібних торговельних майданчиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на робочій зустрічі з підприємцями з питань функціонування системи ринків в Україні.

“Нам з вами доведеться випрацювати концепцію створення альтернативних торговельних можливостей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, альтернативою комунальним і приватним ринкам можуть стати цивілізовані оптово-роздрібні майданчики, аналогічні за форматом тим, що зараз створюються у рамках розвитку сільськогосподарської кооперації.

“Це не означає, що потрібно закривати приватні ринки. Нема питань, нехай вони існують, розвиваються, але потрібна розумна альтернатива. Це теж еволюційний шлях. Нам потрібно унормувати ситуацію на діючих ринках і створювати альтернативні майданчики”, - вважає вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, у рамках цього процесу необхідно удосконалювати як законодавчу базу, так і нормативно-правові акти через постанови і розпорядження Кабінету міністрів.

Зокрема, прем’єр-міністр запропонувала підприємцям долучитися до розробки законопроекту “Про внутрішній ринок”. “Той законопроект, який розроблено Міністерством економіки, мене не влаштовує. Не влаштовує тому, що він скоріше декларативний та в ньому немає механізмів, які, на мій погляд, могли б спрацювати”, - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, голова уряду вважає за необхідне допрацювати законопроект про місцеві податки і збори. “Ми не ризикнули прийняти, оскільки навколо нього багато протиріч”, - додала прем’єр-міністр.