Безсмертний - уже не лідер фракції Наша Україна

Народний депутат, голова центрального виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ склав повноваження лідера фракції “Наша Україна” і голови ради однойменного блоку.

Як повідомляє прес-служба НСНУ, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив сьогодні на робочому засіданні центрального виконкому партії.

“Складання повноважень – це моє рішення, оскільки я вважаю, що серйозно і на всю силу можна займатися лише однією справою”, – зазначив він.

“Рада партії “Наша Україна” обрала мене головою центрального виконкому, і я буду займатися цією партійною ділянкою, яка на сьогодні потребує серйозного доопрацювання. У виконкомі партії працює потужна команда. І я впевнений, що ми здатні перемогти на наступних парламентських виборах”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.