Бездіяльність ВР завдає чималих економічних збитків - експерт

Бездіяльність українського парламенту не лише дискредитує законодавчу гілку влади, але й завдає чималих економічних збитків. Таку оцінку ситуації висловлює голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

Блокування парламентської трибуни на тиждень нікого б не здивувало в Україні. Але відсутність конструктивної роботи Верховної Ради впродовж кількох місяців ставить під сумнів дієздатність депутатів, сказав в інтерв´ю "Німецькій хвилі" Олександр Черненко. Він вважає кричущим та промовистим фактом те, що депутати не спромоглися дати виступити спікеру парламенту традиційно дружньої до України Канади. А загроза не ухвалення таких важливих законів, як бюджет на наступний рік ставить, за словами експерта, під сумнів проведення в державі президентських виборів.

Черненко впевнений, що український парламент перетворився на економічний тягар для України. Він назвав "рекламним трюком" розмови про невиплату депутатам зарплатні за час бездіяльності, оскільки збитки від утримання парламенту набагато перебільшують суму цієї зарплатні. Експерт вважає доцільними позачергові парламентські вибори. Але із сумом констатує, що вони матимуть сенс лише після зміни виборчого закону, який, своєю чергою, має змінити нинішній недієздатний парламент. Це зачароване коло, за спостереженням Черненка, спричиняє зростання і так значного розчарування виборців і створює умови, за яких цю недовіру буде нелегко подолати навіть тоді, коли нинішніх депутатів замніять ті, хто здатен на відповідальну політику.