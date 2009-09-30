Тимошенко вимагає звільнити суддів, які забороняли продаж ОПЗ

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що оцінку судовим рішенням Окружного адміністративного суду Києва про припинення продажу Одеського припортового заводу (ОПЗ) може дати тільки суд вищої інстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ОНІЩУК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи звернення депутатів фракції БЮТ у Вищу раду юстиції з вимогою розпочати дисциплінарне провадження стосовно суддів, які прийняли рішення про припинення проведення конкурсу з продажу держпакета акцій ОПЗ.

«Оцінку рішенню суду дає тільки суд вищої інстанції, зокрема, апеляційний суд. Практика Вищої ради юстиції показує, що, зазвичай, дисциплінарне стягнення накладається на суддів, якщо рішенням суду вищої інстанції було встановлено, що рішення було прийняте з навмисним порушенням законодавства чи грубою помилкою суддів», - сказав М.ОНІЩУК.

У той же час міністр юстиції вважає, що дисциплінарна комісія Вищої ради юстиції має розглянути звернення депутатів і в разі наявності підстав порушити дисциплінарне провадження.

«Зараз важко сказати, чи перевищив суддя рамки своєї компетенції», - додав він.

Як повідомлялося, вчора, 29 вересня, заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вимагає звільнити суддів, які прийняли рішення про припинення приватизації ОПЗ.

"Сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО особисто звернулася у Вищу раду юстиції з вимогою звільнити суддів, причетних до цієї процедури", - сказав він.

Також А.ПОРТНОВ додав, що БЮТ має намір ініціювати зміну статусу суддів так, щоб ті не могли брати участі в прийнятті рішень, які впливають на наповнення державного бюджету і залучення інвестицій.

Довідка УНІАН. Окружний адмінсуд Києва тричі за трьома позовами припиняв проведення конкурсу з приватизації ОПЗ.

Проте 29 вересня конкурс відбувся. ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-Сервіс” (Росія), ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі по приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.