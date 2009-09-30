Ющенко vs Тимошенко: кіровоградський губернатор чекає, хто кого

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Володимир МОВЧАН заявляє, що працюватиме на своїй посаді, доки його не звільнить Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідним указом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу для місцевих журналістів.

За словами В.МОВЧАНА, суддівську ухвалу про призупинення дії указу Президента про призначення голови Кіровоградської ОДА повинен побачити В.ЮЩЕНКО і вже тоді приймати відповідне рішення.

«Судовим виконавцям потрібно йти не до мене в кабінет, а до Президента. У цьому конфлікті між Кабінетом міністрів та Президентом України я виступаю як третя сторона, а тому чекаю їхніх рішень: хто кого», - зазначив В.МОВЧАН.

Він пообіцяв негайно звільнити крісло губернатора, як тільки В.ЮЩЕНКО вирішить скасувати свій указ про призначення голови Кіровоградської облдержадміністрації.

«А до того часу я працюватиму за наміченим планом роботи», - заявив В.МОВЧАН.

Як повідомлялося, 28 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію указів Президента про призначення голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША, голови Кіровоградської обладміністрації Володимира МОВЧАНА, а також про призначення 14 голів районних адміністрацій.

Кабмін звернувся з позовом в зв’язку з тим, що ці призначення відбулися без подання уряду.