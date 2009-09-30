У Ющенка запланована зустріч з Медведєвим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує 9 жовтня зустрітись з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД, що відбудеться у Кишиневі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЮЩЕНКО сказав: “Так, зустріч відбудеться, і я буду брати участь у нараді глав держав СНД”.