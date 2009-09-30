У Ющенка запланована зустріч з Медведєвим
15:42, 30 вересня 2009Політика
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У Кишиневі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує 9 жовтня зустрітись з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД, що відбудеться у Кишиневі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.
Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЮЩЕНКО сказав: “Так, зустріч відбудеться, і я буду брати участь у нараді глав держав СНД”.
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