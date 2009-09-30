Луценко: МВС виписало повістку на допит регіоналу Тедеєву

Міністерство внутрішніх справ має намір допитати народного депутата Ельбруса ТЕДЕЄВА у зв`язку з перестрілкою в Голосіївському парку Києва 11 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Так, повістку йому виписано», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, предметом свідчень Е.ТЕДЕЄВА мають стати «відомі йому обставини під час збору в Голосіївському парку».

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Голосіївському парку влаштували розбірки зі стріляниною дві групи вихідців із Кавказу, серед них був Роберт ТЕДЕЄВ, який назвався двоюрідним братом Е.ТЕДЕЄВА. В розбірках було поранено трьох людей, один із них загинув.

Особи, які стріляли, зникли на "Мерседесі-500" чорного кольору з номерним знаком Верховної Ради. Ця машина оформлена на народного депутата України від Партії регіонів Е.ТЕДЕЄВА.

Водночас сам Е.ТЕДЕЄВ стверджував, що в нього не немає ніякого брата Роберта, а його машина опинилася в Голосіївському парку випадково. За словами депутата, його охоронці в цей час в парку “займалися спортом”.