Ющенко каже, що 1 грудня стане рубіконом у конституційній реформі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що зміни до Конституції можуть бути винесені на референдум без розгляду у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Президент нагадав, що до 1-го грудня триватиме всенародне обговорення запропонованих ним змін до Конституції. “Потім ми разом з вами як громадяни скажемо, що ми будемо робити далі з цими ініціативами - проводимо всенародний референдум чи ми подаємо їх у парламент і даємо другий шанс парламенту виконати те, що вимагає Конституція – розглянув і передав на висновок Конституційного Суду”, - сказав Президент.

Він назвав дуже важливим, щоб парламент взяв участь у конституційному процесі, якщо Україна позиціонує себе як правова держава.

“1 грудня це буде тим рубіконом, який буде виводити нас на подальшу долю дискусії - або ми виходимо на ухвалення змін та доповнень і через парламент, і через всенародний референдум, або ми будемо давати шанс іншим силам робити це через закулісні домовленості”, - сказав Президент, нагадавши при цьому нещодавні плани БЮТ та Партії регіонів внести свої зміни до Основного закону.