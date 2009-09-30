У Симоненка є свій план, як витягнути Україну з кризи

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що покращення відносин із Росією дозволить Україні швидше подолати наслідки світової фінансової економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, під час відео-моста Київ-Москва.

«Покращення українсько-російських відносин – це реальний крок до того, що ми виходитимемо з кризи більш поступально й успішно», - сказав П.СИМОНЕНКО.

П.СИМОНЕНКО переконаний, що якщо Президентом України оберуть представника великого капіталу, відносини з Росією не зміняться.

Лідер КПУ зазначив, що для покращення українсько-російських відносин необхідно збудувати новий алгоритм довіри країн одна до одної, виключивши з нього такі конфліктні питання, як вступ нашої країни до НАТО, питання російської мови тощо.

Він вважає, що натомість Україна й Росія повинні розвивати торговельно-економічну співпрацю, гуманітарну сферу, спільну підготовку кадрів, питання загального використання військово-промислового комплексу та інші.

«Ми повинні максимально шукати точки зіткнення й максимально виключити те, що нам заважає», - зазначив П.СИМОНЕНКО.

Як майбутній кандидат у Президенти України П.СИМОНЕНКО пообіцяв, що його політична сила й він особисто зроблять усе необхідне для покращення відносин із Росією.

«Розуміючи, наскільки важливі українсько-російські відносини в контексті створеного блоку лівих і лівоцентристських сил, ми поставили завдання радикально змінити як внутрішню, так і зовнішню політику, усунувши націоналістів від влади й створивши нормальні умови для розвитку української економіки. Таким чином, ми сьогодні даємо альтернативу нашому суспільству для покращення відносин між Україною та Росією», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.