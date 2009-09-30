Експерт вважає, що інформаційні війни за ОПЗ триватимуть

Жорстка політична конфронтація навколо питання приватизації Одеського припортового заводу привела до того, що серйозні гравці не мали наміру вести справжню конкурентну боротьбу за підприємство.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

На думку експерта, своїми діями Секретаріат Президента і глава держави Віктор ЮЩЕНКО фактично знецінили ОПЗ на кілька мільярдів гривень.

«Якщо вже говорити про змову при спробах приватизації ОПЗ, то варто включити сюди політичний чинник. Надмірне політизування цього процесу, заяви Президента ЮЩЕНКА і позиція його представників у конкурсній комісії привели до того, що в боротьбі за підприємство геть був відсутній елемент конкуренції», - сказав А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, деякі інвестори відверто побоялися взяти участь у конкурсі, результати якого можуть бути оскаржені в суді, інші ж не мали критичної мотивації для боротьби за нього. «Фактично через позицію Президента ЮЩЕНКА фактична вартість стратегічно важливого об`єкта була занижена на кілька мільярдів гривень», - вважає експерт.

На думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, подальший перебіг подій навколо спроби приватизації супроводжуватиметься інформаційними війнами.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс” (Росія), ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

ТОВ «Нортіма» має намір оскаржувати в суді рішення Фонду державного майна України про визнання конкурсу недійсним.