Ющенко сказав для Тимошенко, як довго вчать працювати на асфальтоукладнику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду і Верховної Ради радикально переглянути підходи до фінансування Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не буду підписувати бюджет, задекларований урядом на 2010 рік, який передбачає фінансування армії у розмірі 8,3 млрд. грн. Це бюджет розвалу Збройних Сил України», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що вже висловив свою позицію з цього питання прем’єр-міністру і також повідомить її народним депутатам, за його словами, «так званій більшості».

«Це не бюджет Збройних Сил України як незалежної держави. Це є дискримінацією солдатів, офіцерів і оборонної функції держави», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що вимагає від прем’єр-міністра і парламенту радикально переглянути підходи до фінансування армії.

В.ЮЩЕНКО навів приклад, що у 2009 році український військовий льотчик має нальот лише 4,7 годин (середній норматив у країнах НАТО є 120 годин на рік – УНІАН).

«Мені здається, що на асфальтоукладчику, там, де є лише три важелі: вперед, назад і стоп – там, здається, навчають 25 годин людину, яку хочуть посадити за асфальтоукладчик», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент критично наголосив, що така урядова політика у сфері національної безпеки і оборони не спрямована на відстоювання української незалежності.

«Я ідеологічно не можу з цим погодитися. Не той час, щоб не звертати увагу на військових, тому що це буде велика помилка», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд у 2010 році збільшує фінансування сфер оборони та безпеки до 38,7 млрд. грн. проти 35,2 млрд. грн. у 2009 році.

Разом із тим, експерт Інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ повідомив, що на фінансування Збройних сил України у 2010 році уряд запланував лише 8 млрд. 279 млн. 100 грн. за загальним фондом, за спеціальним фондом в бюджеті ЗСУ передбачено 4,756 млрд. грн., заробити які Міноборони має самостійно.