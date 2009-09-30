ЦВК дала сигнал, що готова до виборів

Центральна виборча комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ЦВК прийняв на своєму засіданні сьогодні.

Згідно з постановою, календарний план буде надіслано всім органам державної влади, відповідальним за організацію та проведення виборів, і розміщено на веб-сайті ЦВК.

Доповідаючи під час засідання, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ підкреслив, що цей план за змістом є калькою закону про вибори Президента України, і ЦВК, за його словами, лише продемонструвала, що готова до проведення виборів.

В.ШАПОВАЛ розповів, що документ має вигляд таблиці, в якій перераховані заходи виборчої кампанії, терміни їх виконання та відповідальні виконавці.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, коли ЦВК оголосить переможця президентської виборчої кампанії, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що голосування призначено на 17 січня, голосування у другому турі - на 7 лютого, а оголошення результатів - на 17 лютого. «Для нас константа є 17 лютого», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, додавши, що в подальшому ЦВК буде спостерігати за розвитком ситуації.

В.ШАПОВАЛ зі свого боку додав, що сьогодні не можна прогнозувати, коли завершаться вибори глави держави.

За його словами, ЦВК сьогодні не може спрогнозувати, якими будуть результати голосування 17 січня. Він додав, що все може вирішитись у першому турі.