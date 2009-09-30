Ющенко: Росія не видає "діоксинових отруйників"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура планує вчергове звернутись до Російської Федерації щодо видачі людей, причетних до його отруєння у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Генпрокуратура ще раз звернеться для завершення вже справи по факту отруєння кандидата ЮЩЕНКА у 2004 році”, - сказав він, додавши, що “ми підійшли до того моменту, коли люди, які це творили, мають предстати перед національною судовою системою”.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що троє осіб, які запрошували його до себе в день отруєння та пригощали стравами, на сьогодні є громадянами Росії і нині перебувають у Москві.

Президент зауважив, що Генпрокуратура зверталась до РФ ще коли ці люди були громадянами України і просила передати їх Україні відповідно до міждержавної угоди про сприяння у розслідуванні кримінальних справ. “На жаль, позитивної дії ми не отримали. Разом із ними там ще півтора десятка тих людей, які потрібні по інших справах українським правоохоронцям”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ще раніше В.ЮЩЕНКО заявляв, що розслідування справи про його отруєння завершене, однак гальмується з боку Росії, де переховуються організатори отруєння.

"Розслідування завершене, прокуратура залучила близько 1000 свідків. Я сам кілька разів ходив до Генпрокуратури давати свідчення", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Люди, які безпосередньо організували моє отруєння, знаходяться вже чотири роки в Москві. Я тричі звертався до Президента Росії і просив, щоб їх допитали українські слідчі. Слідчі готові провести допит в нашому посольстві в Москві", - заявив В.ЮЩЕНКО.

"До підозрюваних відносяться колишній заступник голови СБУ, кухар та особа з обслуговування. Ці всі люди знаходяться в Москві", - стверджує Президент.