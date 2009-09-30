Ющенко: до виборів змін у Конституції не буде

До президентських виборів зміни до Конституції України внесені не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

Водночас він наголосив, що саме до президентських виборів необхідно, щоб усі політики висловили свою позицію з приводу того, як має реформуватись та розвиватись країна. Глава держави зауважив, що необхідно сформувати такі зміни до Конституції, які б дозволили країні незалежно від прізвищ майбутнього Президента, прем’єр-міністра тощо розвивалась прогнозовано та стабільно.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні потрібна серйозна дискусія щодо перспектив української нації. Дискусія, як впоратися з політичною нестабільністю, яка забирає майбутнє держави.

В.ЮЩЕНКО розповів про свої пропозиції до Основного закону, які він виніс на всенародне обговорення.

Говорячи про необхідність конституційних змін, Президент підкреслив, що “не годиться нації сидіти на паперті церкви і просити у когось, щоб він скасував депутатську недоторканність”. При цьому Президент висловив нерозуміння, чому в Україні фактично створена певна каста.

Він закликав всіх українців включитись у роботу над реформуванням Конституції. “Це ваш громадянський обов’язок”, - сказав він, звертаючись до українців.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його варіант конституційних змін, можливо, не є ідеальним документом, але В.ЮЩЕНКО вважає, що він може стати основою для “базового національного документа”, прийнятого на основі всенародного обговорення. “Буде велика помилка нації, якщо ми не зрозуміємо причинно-наслідкового зв’язку: те, що ми маємо сьогодні - втоплення від влади, від її неефективності, її постійних блокувань, взаємних блокувань і протиріч - це не є проблема відносин осіб, це є боротьба філософій, це боротьба двох різних ідеологій”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

“Якщо нація програє всенародне обговорення – якщо вони не будуть ухвалені через вісім місяців, через рік - ця нація програє саме головне - свою перспективу, своє демократичне майбутнє”, - сказав Президент. Він підкреслив, що українці мають самі розробляти механізми життя країни, і вже потім доручати політикам втілювати їх в життя.