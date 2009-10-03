Блокування парламенту вигідне всім

Блокування роботи Верховної Ради України сьогодні вигідне усім політичним силам, представленим у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у Києві висловив голова правління Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ.

“Сьогодні парламент блокується, і це виявилось вигідним усім”, - сказав І.КОГУТ. За його словами, у нормальних країнах політики домовляються, бо парламент повинен працювати, а в Україні “за честь виглядає блокувати”.

“Одним це вигідно, тому що “вони блокують, вона працює”, іншим вигдно, тому що вони блокують і показують свою принциповість, а треті спостерігають і сподіваються, що усі загублять на цьому якісь бали”, - зазначив експерт.

Загалом же, на думку І.КОГУТА, таким чином політичні сили готуються до старту президентської виборчої кампанії.