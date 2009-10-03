Тимошенко: після виборів насамперед реформуємо суд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що після проведення президентських виборів насамперед необхідно розпочати реформування судової системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на засіданні клубу регіональних лідерів IX Львівського міжнародного економічного форуму в Трускавці.

«Однією з перших реформ, яка має бути проведена, це реформа системи правосуддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що вже створена концепція реформування судової системи і підготовлені відповідні законопроекти.