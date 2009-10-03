Комуністи прагнутимуть скасування посади Президента

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО запевняє, що в разі перемоги представника лівого блоку на президентських виборах, посада глави держави згодом буде ліквідована.

Про це він заявив сьогодні, під час з’їзду КПУ.

Він нагадав, що КПУ давно виступала за створення парламентської республіки з сильним місцевим самоврядуванням. «У випадку перемоги ми все зробимо, щоб представник від Компартії був останнім політиком, який займає президентську посаду», - сказав П.СИМОНЕНКО. Він зауважив, що представники лівих сил будуть домагатися скасування посади Президента, але в умовах нинішньої Верховної Ради це буде важко зробити.

За його словами, необхідно буде провести конституційні збори з винесенням на них проекту справжньої народної Конституції.

Крім того, за словами П.СИМОНЕНКА, необхідно буде провести фундаментальні зміни в 2010 році і завершити політичні перетворення шляхом дострокових парламентських виборів. «Саме перед новообраним парламентом, який буде підлеглий діям нової народної Конституції і буде представляти інтереси трудящих, Президент зможе скласти свої повноваження. Тоді буде природний процес передачі влади», - сказав він.