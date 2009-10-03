Литвин прогнозує обвал рейтингів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що перед президентськими виборами відбудеться «обвал рейтингів» кандидатів у президенти.

Про це він сказав на прес-конференції в Умані Черкаської області.

В.ЛИТВИН наголосив, що «при такому розвитку подій, при цій лінійній дубовій позиції, яку демонструють в українському політикумі, обвал рейтингів буде очевидним». За його словами, «розраховувати, що на фоні погіршення економічного соціального життя людей хтось виокремиться, це велика утопія».

З’їзд Народної партії відбудеться після 20 жовтня.

Володимир ЛИТВИН не виключає, що з’їзд відбудеться 21-го. За його словами, точна дата ще не визначена, оскільки він як голова українського парламенту 19-20 жовтня перебуватиме в Англії.

В.ЛИТВИН зазначив, що необхідність якнайскорішого проведення з’їзду важлива у тому плані, що хто раніше з кандидатів у Президенти зареєструється, той матиме більше часу для офіційного ведення передвиборчої агітації. За його словами, сьогодні така агітація ведеться «напівпідпільно і це називається – зустріч з виборцями».