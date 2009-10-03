Тимошенко повернеться до Києва пізно ввечері
14:36, 03 жовтня 2009Політика
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Програма поїздки на Івано-Франківщину
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.
Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує оглянути об`єкти будівництва на річці Бистриця Солотвинська, а також взяти участь у пуску першої черги берегоукріплювальних робіт на цій річці.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат (місто Надвірна) і виступить перед педагогічним колективом і ліцеїстами.
Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв`ю обласному телебаченню і відвідає концерт всеукраїнського туру «З Україною в серці».
Сьогодні пізно увечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.
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