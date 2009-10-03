Тимошенко повернеться до Києва пізно ввечері

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує оглянути об`єкти будівництва на річці Бистриця Солотвинська, а також взяти участь у пуску першої черги берегоукріплювальних робіт на цій річці.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат (місто Надвірна) і виступить перед педагогічним колективом і ліцеїстами.

Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв`ю обласному телебаченню і відвідає концерт всеукраїнського туру «З Україною в серці».

Сьогодні пізно увечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.