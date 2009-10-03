Тимошенко: у проблемах Одеського НПЗ винні Кучма та Янукович

Сьогоднішні проблеми, які виникли в роботі Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ), є результатом монополізації нафтопереробної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала на брифінгу журналістам в Івано-Франківській області.

«Зараз у нас є складнощі з монополією в нафтопереробці і як наслідок – вони диктують ціни. Але я впевнена, що після президентських виборів, коли можна буде призначати керівництво Генпрокуратури, і можна буде навести лад у Верховній Раді, коли можна буде закликати до відповідальності всіх, хто робить життя в країні складнішим, ніж воно мало б бути – я думаю, ми все це зробимо», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що монополізм на ринку нафтопереробки є результатом діяльності президента Леоніда КУЧМИ і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА. «Це той приклад саме, коли в попередні десять років роздавали через абсолютно нечесну і тіньову, злочинну приватизацію нафтопереробні заводи, транспортні системи. Це наслідки роботи КУЧМИ і його урядів, у тому числі й уряду ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв 2 жовтня УНІАН, нафтопереробний завод ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ», що належить російському «ЛУКОЙЛУ», переведений на роботу в режимі рециркуляції, який передує зупинці.