Тимошенко про шахти і Конституційний суд

Рішення Конституційного Суду України про заборону відчуження шахт не вплине негативно на ситуацію у вугільній галузі. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу в Івано-Франківській області під час пуску першої черги греблі через Бистрицю – Солотвинську, в якому вона взяла участь.

«А нам і не потрібно їх відчужувати. Ми зараз виконуємо антикризову програму, яка спрямована на спеціальну ціну на вугілля, на спеціальну програму створення стратегічного запасу вугілля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що нині темпи галузі не знижуються, і зарплата шахтарям виплачується.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня КС визнав неконституційними положення постанови Кабінету міністрів від 2 квітня 2009 року « Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості », яким передбачався продаж 99 державних шахт на аукціонах.

Постановою уряд затвердив перелік вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році на відкритому аукціоні, і вирішило ряд питань, пов`язаних із забезпеченням продажу такого майна.

Як пояснив суддя-доповідач у справі Павло ТКАЧУК, в ході дослідження матеріалів справи суд дійшов висновку, що Кабінет міністрів перевищив свої повноваження з управління об`єктами держвласності. Зокрема, постанова КМУ, має на увазі відчуження структурних підрозділів вугледобувних підприємств як цілісних майнових комплексів. При цьому закріплена ухвалою форма відчуження не є приватизацією в розумінні Закону України « Про приватизацію державного майна ».

Крім того, за словами П.ТКАЧУКА, ухвала також передбачала перерахування коштів від реалізації майнових комплексів не до Держбюджету, а до спеціального фонду Мінвуглепрому, що також суперечить чинному законодавству.