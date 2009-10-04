У Греції достроково міняють парламент
10:14, 04 жовтня 2009Політика
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Перемогу пророкують соціалістам
У Греції сьогодні проходять дострокові парламентські вибори.
Як передає радіо «Свобода»,згідно з прогнозами, перемогу отримає опозиційна Соціалістична партія – у зв`язку з тим, що зростає невдоволення діями нинішнього уряду.
Його опоненти вважають, що чинний Кабінет не зміг позбавити країну від корупції і впоратися з наслідками економічної кризи.
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