У Греції достроково міняють парламент

10:14, 04 жовтня 2009
Політика
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 Перемогу пророкують соціалістам 

У Греції сьогодні проходять дострокові парламентські вибори.

Як передає радіо «Свобода»,згідно з прогнозами, перемогу отримає опозиційна Соціалістична партія – у зв`язку з тим, що зростає невдоволення діями нинішнього уряду.

Його опоненти вважають, що чинний Кабінет не зміг позбавити країну від корупції і впоратися з наслідками економічної кризи.

 

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