У Празі знайшли тіла двох будівельників, загиблих під завалами будинку

Київ. 4 жовтня, УНІАН. Чеські рятувальники знайшли тіла двох будівельників, загиблих під завалами будинку в історичному центрі Праги, що обрушився 2 жовтня.

Як передає РІА «Новости»,про це повідомив прес-секретар Празької Служби порятунку Віт ПЄРНІЦА.

"Виявлено тіла двох загиблих, лікар констатував смерть будівельників", - сказав він.

Загиблі знаходилися на відстані одного метра один від одного. Тіла будівельників були знайдені в місці, на яке вказали спеціально навчені собаки-рятувальники.

Як повідомлялося, під завалами будинку в Празі можуть бути двоє українських і двоє болгарських будівельників.