У Празі знайшли тіла двох будівельників, загиблих під завалами будинку
11:05, 04 жовтня 2009Політика
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Це можуть бути українці
Київ. 4 жовтня, УНІАН. Чеські рятувальники знайшли тіла двох будівельників, загиблих під завалами будинку в історичному центрі Праги, що обрушився 2 жовтня.
Як передає РІА «Новости»,про це повідомив прес-секретар Празької Служби порятунку Віт ПЄРНІЦА.
"Виявлено тіла двох загиблих, лікар констатував смерть будівельників", - сказав він.
Загиблі знаходилися на відстані одного метра один від одного. Тіла будівельників були знайдені в місці, на яке вказали спеціально навчені собаки-рятувальники.
Як повідомлялося, під завалами будинку в Празі можуть бути двоє українських і двоє болгарських будівельників.
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